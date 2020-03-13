Алексей Данилов. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n135137-v-snbo-prokommentirovali-svedeniya-o-koronaviruse-v-ordlo.html

Ракурс

Коронавирус добрался и до неподконтрольных Украине территорий Луганской и Донецкой областей. Подтвержден, как минимум, один случай заражения.

Об этом сообщил во время сегодняшнего брифинга секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов заявил, что Служба внешней разведки располагает информацией о заражении коронавирусом женщины, которая прибыла в ОРДЛО из Китая.

Зараженная SARS-CoV-2 женщина добиралась в ОРДЛО из Москвы на микроавтобусе.

В связи с этим на пунктах пропуска вдоль линии разграничения и на административной границе с аннексированным Крымом будут вводиться дополнительные меры контроля в виде температурного скрининга.

Следует уточнить, что боевики ДНР отрицают слова министра МВД Украины Арсена Авакова о 12 случаях заражения коронавирусом в оккупированной Горловке.

Сегодня сепаратистские формирования заявили, что госпитализировали одного пациента с подозрением на коронавирус на оккупированной части Донецкой области.