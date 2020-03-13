Олексій Данілов. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n135137-v-rnbo-prokomentuvaly-vidomosti-pro-koronavirus-v-ordlo.html

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Коронавірус дістався і до непідконтрольних Україні територій Луганської та Донецької областей. Підтверджено, як мінімум, один випадок зараження.

Про це повідомив під час сьогоднішнього брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Данілов заявив, що Служба зовнішньої розвідки має інформацію про зараження коронавірусом жінки, яка прибула до ОРДЛО з Китаю.

Заражена SARS-CoV-2 жінка добиралася в ОРДЛО з Москви на мікроавтобусі.

У зв’язку з цим на пунктах пропуску уздовж лінії розмежування і на адміністративному кордоні з анексованим Кримом будуть вводитися додаткові заходи контролю у вигляді температурного скринінгу.

Слід уточнити, що бойовики ДНР заперечують слова міністра МВС України Арсена Авакова про 12 випадків зараження коронавірусом в окупованій Горлівці.

Сьогодні сепаратистські формування заявили, що госпіталізували одного пацієнта з підозрою на коронавірус на окупованій частині Донецької області.