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В Украине штормовой ветер. Фото: Pexels

Погода в Украине: синоптики предупреждают о штормовом ветре (КАРТА)

14 мар 2020, 10:20
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Погода в Украине ухудшится 14 марта. В Украине по всей территории страны ожидается штормовой ветер.

Порывы ветра достигнут 15−20 м/с, что соответствует первому (желтому) уровню опасности. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве скорость ветра поднимется до 18 м/с, а в западных, южных, восточных, северных и центральных областях — до 20 м/с. Не будет ветрено только в Крыму.

В Украине штормовой ветер. Карта: Гидрометцентр

В Карпатах, а именно высокогорьях Закарпатской и горах Ивано-Франковской областей, сохраняется высокая опасность схождения лавин. Ветер усилится до 25 м/с.

Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Погода в Украине 14 марта будет теплой и ясной. Днем столбики термометров покажут 10−15° тепла. В некоторых западных и восточных областях пройдут дожди.

Напомним, за первые 10 дней марта метеорологи зафиксировали уже семь температурных рекордов в Киеве.


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