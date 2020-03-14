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В Україні штормовий вітер. Фото: Pexels

Погода в Україні: синоптики попереджають про штормовий вітер (КАРТА)

14 бер 2020, 10:20
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Погода в Україні погіршиться 14 березня. В Україні по всій території країни очікується штормовий вітер.

Пориви вітру досягнуть 15−20 м/с, що відповідає першому (жовтому) рівню небезпеки. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Києві швидкість вітру підніметься до 18 м/с, а в західних, південних, східних, північних та центральних областях — до 20 м/с. Не буде вітряно тільки у Криму.

В Україні штормовий вітер. Карта: Гідрометцентр

У Карпатах, а саме високогір’ях Закарпатської та горах Івано-Франківської областей, зберігається висока небезпека сходження лавин. Вітер посилиться до 25 м/с.

Рятувальники закликали бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Погода в Україні 14 березня буде теплою і ясною. Вдень стовпчики термометрів покажуть 10−15° тепла. У деяких західних і східних областях пройдуть дощі.

Нагадаємо, за перші 10 днів березня метеорологи зафіксували вже сім температурних рекордів у Києві.


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