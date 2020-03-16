Коронавирус и обучение во время карантина. Фото: АМИ

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Ракурс

Коронавирус в Украине еще на прошлой неделе отправил на карантин воспитанников школ и детсадов, а также студентов. В связи с этим Минобразования решило подготовить видеоуроки для школьников, которые в этом году должны сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО).

Канал «Рада» и YouTube-канал Министерства образования с 17 марта запускают ежедневную трансляцию бесплатных видеоуроков и онлайн-курсов по 12 предметам. Инициатива рассчитана в первую очередь на старшеклассников, сообщает в Telegram партия «Слуга народа».

Среди предметов, которые можно будет изучать онлайн, есть украинский язык и литература, история, английский язык, биология и математика.

Как отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, все курсы базируются на программе предыдущих классов, поэтому все ученики смогут найти для себя полезную информацию и продолжить обучение, несмотря на карантин.

Также сообщается, что на выходных количество доступных онлайн-уроков увеличится. Видеокурсы будут транслировать крупнейшие провайдеры онлайн-образования в стране. График их выпусков станет известен в ближайшее время.

Напомним, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19. При этом зарплаты учителям должны выплачивать.

В то же время Министерство здравоохранения подготовило для детей инфографику о том, как уберечься от коронавируса, которая поможет родителям доступно рассказать детям о безопасности во время карантина.

По последним данным, сейчас в Украине зафиксированы пять случаев Covid-19. Из них четыре — в Черновицкой области и один в Житомирской. Известно об одной смерти от коронавируса — умерла пожилая женщина на Житомирщине.