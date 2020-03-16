Коронавірус і навчання під час карантину. Фото: АМІ

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Коронавірус в Україні ще минулого тижня відправив на карантин вихованців шкіл та дитсадків, а також студентів. У зв’язку з цим Міносвіти вирішило підготувати відеоуроки для школярів, які цьогоріч мають складати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Канал «Рада» та YouTube-канал Міністерства освіти з 17 березня запускають щоденну трансляцію безкоштовних відеоуроків і онлайн-курсів із 12 предметів. Ініціатива розрахована в першу чергу на старшокласників, повідомляє у Telegram партія «Слуга народу».

Серед предметів, які можна буде вивчати онлайн, є українська мова та література, історія, англійська мова, біологія та математика.

Як зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, усі курси базуються на програмі попередніх класів, тому всі учні зможуть знайти для себе корисну інформацію і продовжити навчання попри карантин.

Також повідомляється, що у вихідні кількість доступних для дітей онлайн-уроків збільшиться. Відеокурси транслюватимуть найбільші провайдери онлайн-освіти у країні. Графік їх випусків стане відомий згодом.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах для запобігання поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. При цьому зарплати вчителям мають виплачувати.

Водночас Міністерство охорони здоров’я підготувало для дітей інфографіку про те, як вберегтися від коронавірусу, яка допоможе батькам доступно розповісти дітям про безпеку під час карантину.

За останніми даними, наразі в Україні зафіксовано п’ять випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій області й один у Житомирській. Відомо про одну смерть від коронавірусу — померла літня жінка на Житомирщині.