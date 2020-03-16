Украина договорилась об эвакуации украинцев, застрявших в Словакии. Фото: ConsWeb

https://racurs.ua/n135262-ukraina-dogovorilas-o-peshey-evakuacii-ukraincev-zastryavshih-v-slovakii-jurnalist.html

Ракурс

Эвакуация украинцев из Словакии состоится 17 марта. Украинские дипломаты договорились о том, что Словакия откроет пункт пропуска Вишне Немецке — Ужгороде 17 марта с 8.00 до 18.00, чтобы украинцы, которые застряли в соседней стране из-за закрытия границ, смогли вернуться домой.

Этот автомобильный пункт пропуска будет работать в пешеходном режиме. Это сделано для того, чтобы в Украину могли вернуться украинцы, которые не имеют собственного автомобиля. Эту информацию подтвердили в посольстве Украины в Словакии. Об этом пишет журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Эту информацию также подтвердил посол Украины в Словакии Юрий Мушко, пишет журналист. По его словам, пункт пропуска будет работать не только 17 марта, а с 8.00 17 марта до 18.00 22 марта. При этом на пункте пропуска «Ужгород» заявляют, что там не предусмотрена процедура пропуска пешеходов.

Ранее стало известно, что с полуночи 17 марта для украинцев, готовых вернуться домой, останутся открытыми автомобильные пункты пропуска Вишне Немецке — Ужгород и Убля — Малый Березный, которые можно будет пересечь исключительно автомобилем.

Напомним, 13 марта Словакия ввела ограничения, касающиеся пропуска на территорию страны. Разрешение на въезд на территорию страны будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы о постоянном или временном проживание в этой стране. Из-за этого в Украину не смогли вернуться некоторые граждане.