Україна домовилася про евакуацію українців, що застрягли у Словаччині. Фото: ConsWeb

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Евакуація українців із Словаччини відбудеться 17 березня. Українські дипломати домовилися про те, що Словаччина відкриє пункт пропуску Вишнє Нємецьке — Ужгород 17 березня з 8.00 до 18.00, аби українці, які застрягли у сусідній країні через закриття кордонів, змогли повернутися додому.

Цей автомобільний пункт пропуску працюватиме у пішохідному режимі. Це зроблено для того, щоб в Україну могли повернутись українці, які не мають власного автомобіля. Цю інформацію підтвердили у посольстві України у Словаччині. Про це пише журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

Цю інформацію також підтвердив посол України в Словаччині Юрій Мушка, пише журналіст. За його словами, пункт пропуску буде працювати не тільки 17 березня, а з 8.00 17 березня до 18.00 22 березня. Водночас на пункті пропуску «Ужгород» заявляють, що там не передбачена процедура пропуску пішоходів.

Раніше стало відомо, що з опівночі 17 березня для українців, які бажають повернутися додому, залишаться відкритими автомобільні пункти пропуску Вишнє Нємецьке — Ужгород та Убля — Малий Березний, які буде можливо перетнути виключно автомобілем.

Нагадаємо, 13 березня Словаччина ввела обмеження щодо пропуску на територію країни. Дозвіл на в’їзд на територію країни надаватиметься лише громадянам Словаччини та особам, які мають документи про постійне або тимчасове проживання в цій країні. Через це до України не змогли повернутися деякі громадяни.