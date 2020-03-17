Чумак подал в отставку. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n135303-chumak-ushel-ot-venediktovoy-podav-v-otstavku-dokument.html

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Виктор Чумак, исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора, подал в отставку после того, Верховная Рада 17 марта назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины.

Чумак поблагодарил команду за работу и опубликовал фото своего заявления об отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также Чумак поблагодарил всех тех, кто верил в них и поддерживал его команду. Заявление написано 17 марта на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Отметим, Чумак пробыл исполняющим обязанности главы Офиса генпрокурора совсем недолго. Его назначили на должность 6 марта — на следующий день после того, как Верховная Рада проголосовала за отставку Руслана Рябошапки.

Как известно, Ирина Венедиктова 17 марта была избрана новым генеральным прокурором Украины. За ее назначение проголосовали 269 нардепов. На этом посту она заменит отстраненного 5 марта Руслана Рябошапку, которому парламент выразил недоверие.