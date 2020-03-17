Чумак подав у відставку. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n135303-chumak-pishov-vid-venediktovoyi-podavshy-u-vidstavku-dokument.html

Ракурс

Віктор Чумак, виконуючий обов’язки глави Офісу генпрокурора, подав у відставку після того, Верховна Рада 17 березня призначила Ірину Венедіктову генеральним прокурором України.

Чумак подякував команді за роботу і опублікував фото своєї заяви про відставку. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Також Чумак подякував усім тим, хто вірив у них і підтримував його команду. Заява написана 17 березня на ім’я генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Зазначимо, Чумак був виконуючим обов’язки глави Офісу генпрокурора зовсім недовго. Його призначили на посаду 6 березня — на наступний день після того, як Верховна Рада проголосувала за відставку Руслана Рябошапки.

Як відомо, Ірина Венедіктова 17 березня була обрана новим генеральним прокурором України. За її призначення проголосували 269 нардепів. На цій посаді вона замінить відстороненого 5 березня Руслана Рябошапку, якому парламент висловив недовіру.