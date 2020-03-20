НБУ рассказывает о работе банков в Украине во время карантина. Фото: Радіо Свобода

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Национальный банк дает брифинг о работе банков и финансовых рынков в Украине во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

Пресс-брифинг проходит в дистанционном режиме. Представители регулятора сообщат о состоянии банковской системы, финансовых рынков, а также о преодолении паники среди населения, сообщает пресс-служба НБУ.

В брифинге примут участие глава Национального банка Украины Яков Смолий, первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, заместители Олег Чурий и Дмитрий Сологуб. Также представители регулятора в онлайн-режиме ответят на вопросы, которые Нацбанку задавали в соцсетях.

Журналисты не присутствуют на брифинге из-за карантинного режима, а именно — ограничения на проведение мероприятий с участием более 10 человек.

Напомним, ранее в Национальном банке заявили, что для предотвращения распространения коронавируса будут обеззараживать дезинфицирующими средствами банкноты. В то же время НБУ советует пользоваться дистанционным банкингом на время коронавирусного карантина, который продлится в стране до начала апреля.

Отметим, 17 марта Кабинет министров принял ряд решений, призванных предотвратить распространение этой опасной болезни. В частности, были закрыты метрополитены и ТРЦ. При этом банки, продуктовые магазины и аптеки продолжают работать в обычном режиме.