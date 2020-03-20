НБУ розповідає про роботу банків в Україні під час карантину. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n135503-nbu-rozpovidaie-pro-robotu-bankiv-v-ukrayini-pid-chas-karantynu-translyaciya.html

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Національний банк дає брифінг про роботу банків і фінансових ринків в Україні під час карантину, введеного через поширення коронавірусу.

Прес-брифінг проходить в дистанційному режимі. Представники регулятора повідомлять про стан банківської системи, фінансових ринків, а також про подолання паніки серед населення, повідомляє прес-служба НБУ.

У брифінгу візьмуть участь голова Національного банку України Яків Смолій, перший заступник глави Нацбанку Катерина Рожкова, заступники Олег Чурій та Дмитро Сологуб. Також представники регулятора в онлайн-режимі дадуть відповіді на запитання, які Нацбанку ставили в соцмережах.

Журналісти не будуть присутні на брифінгу через карантинний режим, а саме — обмеження на проведення заходів за участю понад 10 осіб.

Нагадаємо, раніше в Національному банку заявили, що для запобігання поширенню коронавіруса будуть знезаражувати дезінфікуючими засобами банкноти. Водночас НБУ радить користуватися дистанційним банкінгом на час коронавірусного карантину, який триватиме в країні до початку квітня.

Зазначимо, 17 березня Кабінет міністрів ухвалив ряд рішень, покликаних запобігти поширенню цієї небезпечної хвороби. Зокрема, були закриті метрополітени і ТРЦ. Водночас банки, продуктові магазини та аптеки продовжують працювати в звичайному режимі.