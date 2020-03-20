Коронавирус в США уменьшил сроки заключения части преступников

Американская тюрьма. Фото: Fishki.net

https://racurs.ua/n135525-koronavirus-v-ssha-iz-turem-nachali-vypuskat-prestupnikov.html

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Пандемия коронавируса в США стала причиной беспрецедентных шагов властей. Так, из-за новых случаев заражения коронавирусом в американских тюрьмах оттуда решили выпустить часть заключенных.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что город на этой неделе составит список заключенных, которых отпустят из мест лишения свободы, сообщает «BBC Україна».

Освободят заключенных, осужденных за мелкие преступления, а также людей из групп риска.

Отмечается, что коронавирус подтвердили у одного охранника и заключенного тюрьмы на острове Райкерс. В этой тюрьме сидит также известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, поэтому власти собираются в ближайшее время перевести его в другое учреждение.

В других тюрьмах Нью-Йорка — например, в тюрьме «Синг Синг» — тоже обнаружили случаи заболевания Covid-19 среди заключенных. Также недавно работник одной из тюрем в США умер от коронавируса.

Освобождают заключенных и в других американских штатах. Так, в Лос-Анджелесе за последние две недели выпустили около 600 человек. Несколько сотен узников из-за опасности распространения коронавируса освободили и в округе Кайяхога, штат Огайо.

Адвокаты и активисты, которые борются за реформирование пенитенциарной системы США, отмечают, что находятщиеся в тюрьмах люди рискуют заразиться коронавирусом больше, чем остальные, из-за отсутствия там нормальной гигиены.

По состоянию на 20 марта, в США зафиксировали более 13 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Заболевание выявили во всех 50 американских штатах.