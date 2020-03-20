Коронавірус у США зменшив терміни ув’язнення частині злочинців

Американська тюрма. Фото: Fishki.net

https://racurs.ua/ua/n135525-koronavirus-u-ssha-z-v-yaznyc-pochaly-vypuskaty-zlochynciv.html

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Пандемія коронавірусу в США стала причиною безпрецедентних кроків влади. Так, через випадки зараження коронавірусом в американських в’язницях звідти вирішили випустити частину злочинців.

Мер Нью-Йорка Біл де Блазіо заявив, що місто цього тижня складе список в’язнів, яких відпустять із місць позбавлення волі, повідомляє «BBC Україна».

Звільнять ув’язнених, засуджених за дрібні злочини, а також людей із груп ризику.

Зазначається, що коронавірус підтвердили в одного охоронця та в’язня тюрми на острові Райкерс. У цій в’язниці утримується також відомий голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн, тож влада збирається найближчим часом перевести його до іншої установи.

В інших в’язницях Нью-Йорка — наприклад, у тюрмі «Сінг Сінг» — теж виявили випадки захворювання на Covid-19 серед в’язнів. Також недавно працівник однієї з тюрем у США помер від коронавірусу.

Звільнятимуть в’язнів і в інших американських штатах. Так, у Лос-Анджелесі за останні два тижні випустили близько 600 осіб. Кілька сотень в’язнів через небезпеку поширення коронавірусу звільнили і в окрузі Каягоґа, що в штаті Огайо.

Адвокати й активісти, котрі борються за реформування пенітенціарної системи Сполучених Штатів, наголошують, що люди, які перебувають у тюрмах, ризикують заразитися коронавірусом більше, ніж решта, через відсутність там нормальної гігієни.

Станом на 20 березня, у США зафіксовано понад 13 тис. випадків інфікування коронавірусом. Захворювання виявлено в усіх 50 американських штатах.