Полиция проверяет соблюдение условий карантина в Украине. Фото: Нацполиция

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Полиция Житомирской области открыла в регионе первое уголовное производство за нарушение условий карантина.

Правоохранители установили, что мужчина, который находился за границей с группой туристов, скрыл свое заражение коронавирусной инфекцией. Житомирянин возил в Австрию группу туристов. Рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек. Сейчас полицейские устанавливают их контакты и место жительства. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Следователи уже открыли уголовное производство по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что полицейские оформили уже 14 административных протоколов по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 44−3 (нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП. Больше всего нарушений фиксировались в Житомире и Житомирском районе.

Напомним, 20 марта Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел первое дело за нарушение правил коронавирусного карантина. Жительница столицы продавала продукты питания с рук в неустановленном месте и за это получила штраф на 17 тыс. грн.