Поліція перевіряє дотримання умов карантину в Україні. Фото: Нацполіція

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Поліція Житомирської області відкрила регіоні перше кримінальне провадження за порушення умов карантину.

Правоохоронці встановили, що чоловік, який перебував за кордоном із групою туристів, приховав своє зараження коронавірусною інфекцією. Житомирянин возив до Австрії групу туристів. Рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались ще понад 30 осіб. Наразі поліцейські встановлюють їх контакти та місце проживання. Про це 21 березня повідомила прес-служба ГУ Нацполіції у Житомирській області.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження відкрите за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

У поліції зазначили, що поліцейські оформили вже 14 адміністративних протоколів за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 44−3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Найбільше порушень фіксувалися у Житомирі та Житомирському районі.

Нагадаємо, 20 березня Шевченківський районний суд міста Києва розглянув першу справу за порушення правил щодо коронавірусного карантину. Жителька столиці продавала продукти харчування з рук у невстановленому місці й за це отримала штраф на 17 тис. грн.