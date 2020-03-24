Китай снимает карантин в Хубэе, Великобритания вводит правило «больше двух не собираться», скриншот онлайн-карты

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Пандемия коронавируса по-разному протекает в разных странах. Если Китай, который первым в мире столкнулся с COVID-19, понемногу снимает ограничения в стране, то в Европе все еще только начинается.

Вчера вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране карантина минимум на три недели.

Джонсон объявил о введении правила «не выходить из дома без уважительной причины и не собираться больше двух человек». В телевизионном обращении премьер-министр Джонсон перечислил основания, по которым разрешается выходить из дома:

поход в магазин, но только за товарами первой необходимости и как можно реже;

одна форма физической активности в день — пробежка, прогулка, медицинская потребность;

посещение работы и возвращение домой, но только если ее нельзя выполнять удаленно.

В стране закроют все магазины, кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости, а также библиотеки, детские и спортивные площадки, места богослужения. Открытыми будут только парки. Такие ограничения ввели до 13 апреля. Их могут продлить, изменить или отменить.

В Британии 7,5 тыс врачей согласились вернуться с пенсии на время борьбы с коронавирусом. По состоянию на утро 24 марта в стране инфицированы 6 тыс. 650 человек, умерли 335 человек.

А вот власти Китая отменяют 25 марта ограничения на перемещение на въезд и выезд из провинции Хубэй, которая стала эпицентром коронавируса зимой. В административном центре провинции городе Ухань ограничения снимут 8 апреля. Это произошло на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в регионе. Карантин в Ухане и провинции Хубэй действовал с 23 января.

Между тем министры иностранных дел стран «Большой семерки» 25 марта впервые проведут переговоры в формате видеоконференции. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио глава МИД Японии Тосимицу Мотеги.

Кроме ситуации с коронавирусов, мы обсудим актуальные международные проблемы, в том числе Северную Корею, Иран и обстановку на Ближнем Востоке, — добавил министр.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции. США в этом году председательствуют в «семерке».

Всего по состоянию на утро 24 марта в мире заразились коронавирусом 382 тыс. людей, умерли 16 тыс. 566, выздоровели 102 тыс. 481.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)