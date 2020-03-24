Китай знімає карантин у Хубеї, Британія запроваджує правило «більше двох не збиратися», скріншот онлайна-карти

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Пандемія коронавірусу по-різному протікає у різних країнах. Якщо Китай, який першим у світі зіткнувся із COVID-19, потрохи знімає обмеження в країні, то в Європі все ще тільки починається.

Учора увечері прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в зверненні до нації оголосив про введення в країні карантину щонайменше на три тижні.

Джонсон оголосив про запровадження правила «не виходити з дому без поважної причини і не збиратися більше двох осіб». У телевізійному зверненні прем'єр-міністр Джонсон перерахував підстави, за яких дозволяється виходити з домівок:

похід до крамниць, але лише за товарами першої необхідності й якомога рідше;

одна форма фізичної активності на день — пробіжка, прогулянка, медична потреба;

відвідування роботи й повернення з неї додому, але лише якщо її не можна виконувати віддалено.

У країні закриють усі крамниці, окрім тих, що торгують товарами першої необхідності, а також бібліотеки, дитячі та спортивні майданчики, місця богослужіння. Відкритими будуть тільки парки. Такі обмеження запровадили до 13 квітня. Їх можуть продовжити, змінити чи скасувати.

У Британії 7,5 тис лікарів погодилися повернутися з пенсії на час боротьби з коронавірусом. Станом на ранок 24 березня в країні інфіковано 6 тис. 650 осіб, померло 335 людей.

А от влада Китаю скасовує 25 березня обмеження на переміщення на в’їзд і виїзд з провінції Хубей, яка стала епіцентром коронавірусу узимку. В адміністративному центрі провінції місті Ухань обмеження знімуть 8 квітня. Це сталося на тлі поліпшення епідеміологічної обстановки в регіоні. Карантин в Ухані і провінції Хубей діяв з 23 січня.

Тим часом міністри закордонних справ країн «Великої сімки» 25 березня вперше проведуть переговори в форматі відео конференції. Про це повідомив на прес-конференції в Токіо глава МЗС Японії Тосиміцу Мотегі.

Крім ситуації з коронавірусом, ми обговоримо актуальні міжнародні проблеми, в тому числі Північну Корею, Іран і обстановку на Близькому Сході, — додав міністр.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що через коронавірус скасує червневу зустріч лідерів G7 у своїй резиденції в Кемп-Девіді і замість цього проведе саміт в форматі відеоконференції. США в цьому році головують в «сімці».

Всього станом на ранок 24 березня у світі інфікувалися коронавірусом 382 тис. людини. Померли 16 тис. 566, одужали 102 тис. 481 людини.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)