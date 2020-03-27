Нардепам в Раде раздадут маски и перчатки. Фото: Корреспондент

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Ракурс

Верховная Рада собирается провести внеочередное заседание, чтобы принять еще ряд законопроектов для борьбы с коронавирусом. Для безопасности народных избранников аппарат Рады уже подготовил индивидуальные средства защиты, которые нардепам раздадут перед заседанием.

Для них подготовлены одноразовые перчатки и медицинские маски. Об этом рассказала депутат от «Слуги народа», член комитета по вопросам здоровья нации Лада Булах, пишет «Радіо Свобода».

По словам Булах, вопрос защитных масок и перчаток уже решен, а вот относительно возможности использования защитных очков — еще нет. Нардеп отметила, что им «обещают профилактику», а аппарат Верховной Рады должен обеспечить средствами индивидуальной защиты всех народных депутатов.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале отметил, что ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады планируется на воскресенье, 29 марта, а не на субботу, как сообщалось ранее. При этом сам парламент до окончания режима чрезвычайной ситуации (24 апреля) будет работать в комитетах, без пленарных заседаний. Но планируются внеочередные сессии.

Как писал «Ракурс», спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что нардепов хотят собрать за пределами здания ВР, на открытой площадке, поскольку именно так советует Министерство здравоохранения с учетом коронавирусного карантина. Среди возможных мест проведения заседания парламента рассматривают киевский стадион «Динамо». Если заседать будут все же в зале ВР, то нардепам раздадут средства личной защиты, а журналистов на заседание не пустят.