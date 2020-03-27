Нардепам в Раді роздадуть маски і рукавички. Фото: Кореспондент

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Ракурс

Верховна Рада збирається провести позачергове засідання, щоб прийняти ще низку законопроектів для боротьби з коронавірусом. Для безпеки народних обранців апарат Ради вже підготував індивідуальні засоби захисту, які нардепам роздадуть перед засіданням.

Для них підготовлені одноразові рукавички і медичні маски. Про це розповіла депутат від «Слуги народу», член комітету з питань здоров’я нації Лада Булах, пише «Радіо Свобода».

За словами Булах, питання захисних масок і рукавичок вже вирішене, а ось щодо можливості використання захисних окулярів — ще ні. Нардеп зазначила, що їм «обіцяють профілактику», а апарат Верховної Ради повинен забезпечити засобами індивідуального захисту усіх народних депутатів.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що найближче позачергове засідання Верховної Ради планується на неділю, 29 березня, а не на суботу, як повідомлялося раніше. Водночас сам парламент до закінчення режиму надзвичайної ситуації (24 квітня) буде працювати у комітетах, без пленарних засідань. Але плануються позачергові сесії.

Як писав «Ракурс», спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що нардепів хочуть зібрати за межами будівлі ВР, на відкритому майданчику, оскільки саме так радить Міністерство охорони здоров’я з урахуванням коронавірусного карантину. Серед можливих місць проведення засідання парламенту розглядають київський стадіон «Динамо». Якщо засідати будуть все ж у залі ВР, то нардепам роздадуть засоби особистого захисту, а журналістів на засідання не пустять.