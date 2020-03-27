Коронавирусом в Африке заразился моряк из Украины. Фото:

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Коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у украинского моряка, который был на судне с украинским экипажем, что стоит в четырех милях от порта Лагос в Нигерии.

Моряка, который родом из Одессы, госпитализировали в одну из больниц Одессы. Поскольку он заявлял о наличии симптомов коронавируса, был сделан тест, который дал положительный результат. Об этом 27 марта сообщает «Думская» со ссылкой на SeafarersJournal.

Источник на судне рассказал, что условия в местной больнице крайне плохие — отсутствуют медицинские средства индивидуальной защиты, нехватка медикаментов, аппаратов искусственной вентиляции легких тоже нет.

Больному моряку врачи дают лишь одну таблетку в день. Местные врачи оценивают состояние украинца как тяжелое.

Остальные члены экипажа тоже имеют симптомы заражения. Моряки уже сдали тесты и ждут результатов.

Напомним, коронавирусной инфекцией COVID-19 за рубежом заразились 18 граждан Украины. Пять украинцев лечатся в Германии, а четверо — в Доминиканской Республике. Также наши соотечественники проходят лечение в Италии, Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах. Кроме того, 152 украинца находятся на карантине по всему миру.