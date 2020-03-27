Коронавірусом в Африці заразився моряк із України. Фото:

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Коронавірусну інфекцію COVID-19 діагностували в українського моряка, який був на судні з українським екіпажем, що стоїть в чотирьох милях від порту Лагос у Нігерії.

Моряка, який родом із Одеси, госпіталізували в одну з лікарень Одеси. Оскільки він заявляв про наявність симптомів коронавірусу, був зроблений тест, який дав позитивний результат. Про це 27 березня повідомляє «Думська» із посиланням на SeafarersJournal.

Джерело на судні розповіло, що умови в місцевій лікарні вкрай погані — відсутні медичні засоби індивідуального захисту, брак медикаментів, апаратів штучної вентиляції легенів теж немає.

Хворому моряку лікарі дають лише одну пігулку в день. Місцеві лікарі оцінюють стан українця як важкий.

Решта членів екіпажу теж мають симптоми зараження. Моряки вже здали тести і чекають результатів.

Нагадаємо, коронавірусною інфекцією COVID-19 за кордоном заразилися 18 громадян України. П’ятеро українців лікуються у Німеччині, а четверо — в Домініканській Республіці. Також наші співвітчизники проходять лікування в Італії, Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Іспанії, Нідерландах та на Сейшельських островах. Крім того, 152 українців перебувають на карантині по всьому світу.