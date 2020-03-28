Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 29 марта ожидается теплая и без существенных осадков.

Потепление привело к тому, что ночью существенных морозов пока не ожидается. Столбики термометров в темное время суток покажут от 1° ниже нуля во Львовской и Ивано-Франковской областях до 6° тепла в южных регионах. Днем ожидается 12−17° тепла. Ветер прогнозируют восточный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Жителей столицы завтра будет радовать теплая и солнечная погода. Ночью прогнозируют 3−5° тепла, а днем воздух прогреется до 13−15° выше нуля. В Харькове в воскресенье тоже погода добавит настроения — 14−16° тепла днем, 1−3° тепла ночью.

Во Львове в завтрашний выходной будет ясно. Ночью прогнозируют от 1° мороза до 1° тепла, днем 13−15° выше нуля. В Карпатах в воскресенье будет тепло, без осадков. Температурные показатели будут следующими: ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем — 13−17° выше нуля.

Погода в курортной Одессе завтра тоже будет теплая и солнечная. Дневная температура воздуха будет достигать 13−15° выше нуля, ночью 4−6° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 29 марта прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, неделю назад в Украину пришел арктический холод. Вследствие этого в регионах было довольно прохладно, даже фиксировались снегопады.