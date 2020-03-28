Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 29 березня очікується тепла й без істотних опадів.

Потепління призвело до того, що вночі суттєвих морозів наразі не очікується. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть від 1° нижче нуля в Львівській та Івано-Франківській областях до 6° тепла в південних регіонах. Вдень очікується 12−17° тепла. Вітер прогнозують східний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Мешканців столиці завтра радуватиме тепла та сонячна погода. Вночі прогнозують 3−5° тепла, а вдень повітря прогріється до 13−15° вище нуля. У Харкові у неділю теж погода додаватиме настрою — 14−16° тепла вдень, 1−3° тепла вночі.

У Львові в завтрашній вихідний буде ясно. Вночі прогнозують від 1° морозу до 1° тепла, вдень 13−15° вище нуля. У Карпатах в неділю буде тепло, без опадів. Температурні показники будуть наступними: вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень — 13−17° вище нуля.

Погода в курортній Одесі завтра теж буде тепла та сонячна. Денна температура повітря сягатиме 13−15° вище нуля, вночі 4−6° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 29 березня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, тиждень тому в Україну прийшов арктичний холод. Внаслідок цього в регіонах було доволі прохолодно, навіть фіксувалися снігопади.