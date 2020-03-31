Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136009-pandemiya-koronavirusa-bolee-11-tys-grajdan-zaregistrirovalis-dlya-vozvrascheniya-v-ukrainu.html

Ракурс

Пандемия коронавируса привела к закрытию государственной границы Украины. За границей находятся украинцы, которые еще хотят вернуться домой.

Сейчас в Украину хотят вернуться еще 11 тыс. 15 граждан. Эти украинцы уже зарегистрировались для возвращения домой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве сообщили, что лечение за границей проходят 30 украинцев, зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, в Австрии и Польше лечатся три гражданина, четыре- в Доминиканской Республике и Германии. По двое украинцев проходят лечение в Нигерии и ОАЭ. Еще украинцы лечатся в Испании, Италии, Швеции, Швейцарии, США, Сербии.

Также сообщается, что восемь граждан Украины уже выздоровели — в Японии, Польше, Испании, Германии. Четыре украинца за границей умерли.

Напомним, 27 марта украинскую границу на въезд и выезд пересекли почти 49 тыс. лиц. Из них более 37 тыс. человек — это украинские граждане, которые вернулись в Украину из-за границы.