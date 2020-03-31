Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136009-pandemiya-koronavirusu-ponad-11-tys-gromadyan-zareiestruvalysya-dlya-povernennya-v-ukrayinu.html

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Пандемія коронавірусу призвела до закриття державного кордону України. За кордоном перебувають українці, які ще хочуть повернутися додому.

Наразі до України хочуть повернутися ще 11 тис. 15 громадян. Ці українці вже зареєструвалися для повернення додому. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

У відомстві повідомили, що лікування за кордоном проходять 30 українців, заражених коронавірусною інфекцією COVID-19. Зокрема, в Австрії та Польщі лікуються по троє громадян, четверо — в Домініканській Республіці та Німеччині. По двоє українців проходять лікування в Нігерії та ОАЕ. Ще українці лікуються в Іспанії, Італії, Швеції, Швейцарії, США, Сербії.

Також повідомляється, що восьмеро громадян України вже одужали — в Японії, Польщі, Іспанії, Німеччині. Четверо українців за кордоном померли.

Нагадаємо, 27 березня український кордон на в’їзд і виїзд перетнули майже 49 тис. осіб. Із них понад 37 тис. осіб — це українські громадяни, які повернулися до України з-за кордону.