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В Киеве 161 больной коронавирусом, один человек умер
В Киеве первая смерть от COVID-19, инфицирован уже 161 человек (КАРТА)https://racurs.ua/n136140-v-kieve-pervaya-smert-ot-covid-19-inficirovan-uje-161-chelovek-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве за минувшие сутки зарегистрировали у 29 человек. Общее количество больных COVID-19 в столице достигло 161 человека.
За минувшие сутки также был зафиксирован первый в Киеве летальный случай от коронавируса. Умер 70-летний мужчина. Об этом во время онлайн-брифинга 2 апреля рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Среди новых больных 19 — это мужчины в возрасте от 22 до 70 лет, еще 10 — женщины от 36 до 63 лет. 18 человек госпитализированы. Четырех направили в клиническую больницу № 5, девятерых — в больницу № 7, четырех — в Александровскую больницу, еще двух — в больницу № 3. Остальные 11 киевлян лечатся дома.
12 пациентов выздоровели, повторные тесты не выявили вируса, поэтому их выписали из больницы.
Всего за весь период были проверены 2,2 тыс. киевлян. Лабораторно обработано 1 тыс. 202 образца. Еще в «Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины» проверяют 404 образца.
В городе также начали тестировать на коронавирус всех пациентов с диагнозом «воспаление легких».
Мэр Киева также призвал киевлян соблюдать новые ограничения — носить маски во всех общественных местах, не пользоваться детскими площадками и выходить на улицу только по необходимости.
Все, кто не хочет заболеть и хочет выжить, должны соблюдать правила, — отметил он.
Напомним, коронавирусом в Украине по состоянию на 10.00 2 апреля инфицированы уже 804 человека. За ночь количество больных увеличилось на 10, а всего за сутки были зафиксированы 135 новых случаев инфицирования.
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