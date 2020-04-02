В Киеве 161 больной коронавирусом, один человек умер

https://racurs.ua/n136140-v-kieve-pervaya-smert-ot-covid-19-inficirovan-uje-161-chelovek-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве за минувшие сутки зарегистрировали у 29 человек. Общее количество больных COVID-19 в столице достигло 161 человека.

За минувшие сутки также был зафиксирован первый в Киеве летальный случай от коронавируса. Умер 70-летний мужчина. Об этом во время онлайн-брифинга 2 апреля рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых больных 19 — это мужчины в возрасте от 22 до 70 лет, еще 10 — женщины от 36 до 63 лет. 18 человек госпитализированы. Четырех направили в клиническую больницу № 5, девятерых — в больницу № 7, четырех — в Александровскую больницу, еще двух — в больницу № 3. Остальные 11 киевлян лечатся дома.

12 пациентов выздоровели, повторные тесты не выявили вируса, поэтому их выписали из больницы.

Всего за весь период были проверены 2,2 тыс. киевлян. Лабораторно обработано 1 тыс. 202 образца. Еще в «Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины» проверяют 404 образца.

В городе также начали тестировать на коронавирус всех пациентов с диагнозом «воспаление легких».

Мэр Киева также призвал киевлян соблюдать новые ограничения — носить маски во всех общественных местах, не пользоваться детскими площадками и выходить на улицу только по необходимости.

Все, кто не хочет заболеть и хочет выжить, должны соблюдать правила, — отметил он.

Напомним, коронавирусом в Украине по состоянию на 10.00 2 апреля инфицированы уже 804 человека. За ночь количество больных увеличилось на 10, а всего за сутки были зафиксированы 135 новых случаев инфицирования.