У Києві 161 хворий на коронавірус, одна особа померла

https://racurs.ua/ua/n136140-u-kyievi-persha-smert-vid-covid-19-infikovana-vje-161-osoba-karta.html

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Коронавірус у Києві за минулу добу зареєстрували ще у 29 осіб. Загальна кількість хворих на COVID-19 у столиці досягла 161 особи.

За минулу добу також був зафіксований перший у Києві летальний випадок від коронавірусу. Помер 70-річний чоловік. Про це під час онлайн-брифінгу 2 квітня розповів мер Києва Віталій Кличко.

З нових хворих 19 — це чоловіки віком від 22 до 70 років, ще 10 — жінки від 36 до 63 років. 18 осіб госпіталізували. Чотирьох — до Клінічної лікарні № 5, дев’ятьох — до лікарні № 7, чотирьох — до Олександрівської лікарні, ще двох — до лікарні № 3. Інші 11 киян лікуються вдома.

12 пацієнтів одужали, повторні тести не виявили вірусу, тому їх виписали з лікарні.

Загалом за весь період було перевірено 2,2 тис. киян. Лабораторно оброблено 1 тис. 202 зразки. Ще на дослідженні в «Київському міському лабораторному центрі МОЗ України» 404 зразки.

У місті також розпочали тестувати на коронавірус усіх пацієнтів із діагнозом «запалення легенів».

Мер Києва також закликав киян дотримуватись нових обмежень — носити маски в усіх громадських місцях, не користуватись дитячими майданчиками та виходити на вулицю лише за потреби.

Усі, хто не хоче захворіти і хоче вижити, повинні дотримуватись правил, — зазначив він.

Нагадаємо, коронавірусом в Україні станом на 10.00 2 квітня інфіковані вже 804 людини. За ніч кількість хворих збільшилася на 10, а загалом за добу були зафіксовані 135 нових випадків інфікування.