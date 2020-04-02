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Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

Больницы Киева готовы к эпидемии COVID-19 только на бумаге — советник Кличко

2 апр 2020, 18:31
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В Киеве к эпидемии коронавируса городские больницы готовы только на бумаге.

Аудит Киевской городской клинической больницы № 17 показал, что из 24 аппаратов искусственной вентиляции легких только два аппарата смогут применяться к зараженным инфекцией COVID-19. Об этом 3 апреля в Facebook сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов со ссылкой на Киевский волонтерский штаб, который занимался аудитом.

Перед тем, как делать громкие заявления о количестве аппаратов ИВЛ имеет то или иное медучреждение, надо понимать, работает ли он. Отдельно следует убедиться, что он будет работать во время, например, случайного выключения света. Или вообще убедиться, что в палате, где он должен стоять, работают розетки, — отметил Бахматов.

По словам советника Кличко, больница № 17 перепрофилирует старые отделения под прием зараженных коронавирусом пациентов с Covid-19. В медицинском учреждении есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких, но восемь из них не работают. Из 16 рабочих 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом, которым может усложняться COVID-19.

Остается шесть, четыре из них работают на ургент и не могут быть привлечены для лечения COVID-19… И вот мы уже видим, как 24 аппарата ИВЛ превратились в два. Еще раз, два аппарата ИВЛ для палат интенсивной терапии пациентов с COVID-19, — написал Бахматов.

Напомним, по состоянию на сегодня общее количество больных COVID-19 в столице достигло 161 человека. За минувшие сутки также был зафиксирован первый в Киеве летальный случай от коронавируса. Умер 70-летний мужчина.

Источник: Ракурс


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