Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n136167-likarni-kyieva-gotovi-do-epidemiyi-covid-19-lyshe-na-paperi-radnyk-klychka.html

Ракурс

У Києві до епідемії коронавірусу міські лікарні готові лише на папері.

Аудит Київської міської клінічної лікарні № 17 показав, що з 24 апаратів штучної вентиляції легень лише два апарати зможуть застосовуватись до заражених інфекцією COVID-19. Про це 3 квітня у Facebookповідомив радник мера Києва Максим Бахматов із посиланням на Київський волонтерський штаб, який займався аудитом.

Перед тим, як робити гучні заяви про кількість апаратів ШВЛ має той чи інший медзаклад, треба розуміти, чи він працює. Чи він просто там є. Окремо слід переконатись чи він буде працювати під час, наприклад, випадкового вимкнення світла. Чи взагалі впевнитись, що в палаті, де він мусить стояти, працюють розетки, — зазначив Бахматов.

За словами радника Кличка, лікарня № 17 перепрофілює старі відділення під прийом заражених коронавірусом пацієнтів з Covid-19. У медичному закладі є 24 апарати штучної вентиляції легень, але вісім з них не працюють. Із 16 робочих 10 не відповідають вимогам та не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес-синдромом, яким може ускладнюватись COVID-19.

Залишається шість, чотири з них працюють на ургент і не можуть бути залучені для лікування COVID-19… І ось ми вже бачимо, як 24 апарати ШВЛ перетворились на два. Ще раз, два апарати ШВЛ для палат інтенсивної терапії пацієнтів з COVID-19, — написав Бахматов.

Нагадаємо, станом на сьогодні загальна кількість хворих на COVID-19 у столиці досягла 161 особи. За минулу добу також був зафіксований перший у Києві летальний випадок від коронавірусу. Помер 70-річний чоловік.