Погода в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n136248-pogoda-v-ukraine-na-5-aprelya-sinoptiki-obeschaut-teplyy-solnechnyy-i-suhoy-uikend-karta.html

Ракурс

Погода в Украине в воскресенье, 5 апреля, ожидается теплая и без осадков. Морозная погода ночью изменится существенным потеплением днем.

Столбики термометров ночью покажут от 4° тепла до 2° мороза. Днем ожидается 10−15° тепла. Теплее на несколько градусов будут синоптические условия на востоке и юге страны. Ветер в воскресенье прогнозируют северо-западный, 5−10 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве в воскресенье будет теплой и солнечной. Ночью синоптики прогнозируют от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​воздух прогреется до 10−12° выше нуля.

В Харькове 5 апреля также будет тепло — 10−12° тепла. Ночью будет прохладно — до 2° мороза. В Днепре днем ​​будет до 15 градусов тепла.

Во Львове уикенд будет теплым, а ясное небо украсят отдельные облака. Ночью прогнозируют до 2° мороза, днем ​​будет 10−12° выше нуля.

В Одессе в ближайшие сутки сухо и солнечно. Дневная температура воздуха будет достигать 12−14° выше нуля, ночью от 4° до 6° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 апреля прогнозируется относительно спокойная, однако в течение суток возможны небольшие возмущения (после 18.00).

Напомним, в последний день марта Киев засыпало снегом. Погодная аномалия оказалась резким контрастом по сравнению с теплой погодой, которая установилась в минувшие выходные.