Погода в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n136248-pogoda-v-ukrayini-na-5-kvitnya-synoptyky-obicyaut-teplyy-sonyachnyy-i-suhyy-vikend-karta.html

Ракурс

Погода в Україні у неділю, 5 квітня, очікується тепла й без опадів. Морозна погода вночі змінюватиметься суттєвим потеплінням вдень.

Стовпчики термометрів вночі покажуть від 4° тепла до 2° морозу. Удень очікується 10−15° тепла. Теплішою на декілька градусів будут синоптичні умови на сході та півдні країни. Вітер у неділю прогнозують північно-західний, 5−10 м/с, повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві в неділю буде теплою та сонячною. Вночі синоптики прогнозують від 1° морозу до 1° тепла, а вдень повітря прогріється до 10−12° вище нуля.

У Харкові 5 квітня також буде тепло — 10−12° тепла. Вночі буде прохолодно — до 2° морозу. У Дніпрі вдень буде до 15 градусів тепла.

У Львові вікенд буде теплим, а ясне небо прикрашатимуть поодинокі хмари. Вночі прогнозують до 2° морозу, удень буде 10−12° вище нуля.

В Одесі найближчої доби сухо та сонячно. Денна температура повітря сягатиме 12−14° вище нуля, вночі від 4° до 6° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 5 квітня прогнозується відносно спокійна, однак впродовж доби можливі невеликі збурення (після 18.00).

Нагадаємо, в останній день березня Київ засипало снігом. Погодна аномалія видалася різким контрастом у порівнянні з теплою погодою, яка встановилася минулими вихідними.