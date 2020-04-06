Минздрав откроет горячую линию для жалоб на отказ в тестировании на коронавирус, фото — Ракурс

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Тесты на коронавирус в Министерстве здравоохранения обещали сделать как можно более доступными для граждан. Минздрав откроет специальную горячую линию, на которую можно будет звонить украинцам, желающим пожаловаться на отказ в тестировании.

Каждый случай отказа в тестировании на коронавирус будет разобран в индивидуальном порядке, будем влиять на человеческий фактор, — рассказал на брифинге 6 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он также объяснил, почему в стране пока нет тотального тестирования и его показатели являются самыми низкими в Европе (115 тестов на 1 млн населения). По словам Ляшко, Европа на 15−20 суток впереди в темпах развития эпидемии.

Если проанализировать периоды, в котором находится Украина по эпидемии и была Европа 20−30 дней назад, то частота тестирования у нас не намного ниже, — убеждает заместитель главы Минздрава.

Ляшко также рассказал, что в Украине есть 250 тыс. ПЦР-тестов, а тесты украинского производства появятся на следующей неделе. Первая партия (20 тыс. тест-систем) позволит провести 2 млн исследований. Затем в сутки будут производить тысячу тестов.

Кроме того, Минздрав вскоре опубликует четкие правила дезинфекции поверхностей и похорон больных коронавирусом. Уже известно, что тело должны поместить в герметичный мешок, а потом в гроб. Все присутствующие на похоронах должны быть в специальных халатах, перчатках, очках и респираторах.