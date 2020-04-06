МОЗ відкриє гарячу лінію для скарг на відмову у тестуванні на коронавірус, фото — Ракурс

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Тести на коронавірус в Міністерстві охорони здоров’я обіцяли зробити якомога доступними для громадян. МОЗ відкриє спеціальну гарячу лінію, на яку можна буде телефонувати українцям, які хочуть поскаржитися на відмову у тестуванні.

Кожний випадок відмови у тестуванні на коронавірус буде розібрано в індивідуальному порядку, будемо впливати на людський фактор, — розповів на брифінгу 6 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він також пояснив, чому в країні наразі немає тотального тестування і його показники є найнижчими в Європі (115 тестувань на 1 млн населення). За словами Ляшка, Європа на 15−20 діб попереду в темпах розвитку епідемії.

Якщо проаналізувати періоди, у якому перебуває Україна щодо епідемії і була Європа 20−30 днів тому, то частота тестувань в нас не набагато нижча, — переконує заступник очільника МОЗ.

Ляшко також розповів, що в Україні наразі є 250 тис. ПЛР-тестів, а тести українського виробництва з’являться наступного тижня. Перша партія (20 тис. тест-систем) дозволить провести 2 млн досліджень. Потім на добу будуть виробляти тисячу тестів.

Крім того, МОЗ незабаром опублікує чіткі правила дезінфекції поверхонь і похорону хворих коронавірусів. Уже відомо, що тіло повинне існувати в герметичний мішок, а потім в труну. Всі присутні на похоронах повинні бути в спеціальних халатах, рукавичках, окулярах і респіраторах.