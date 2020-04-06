Инцидент произошел 5 апреля, фото: телеканал «Прямой»

https://racurs.ua/n136316-neostorojnoe-obraschenie-s-orujiem-na-hersonschine-voennoslujaschiy-smertelno-ranil-kollegu-gbr.html

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В Херсонской области в результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий, находившийся на посту охраны одного из мостов.

Инцидент произошел вечером 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По предварительным данным, военнослужащего из его же оружия ранил коллега, который взял автомат погибшего. Полученное ранение стало смертельным, военный умер.

По этому инциденту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса (нарушение правил обращения с оружием, причинившее смерть военнослужащего).

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в одной из военных частей Киевской области весной 2017 года военнослужащий из-за неосторожного обращения с оружием застрелил сослуживца.