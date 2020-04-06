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Ракурс
Інцидент стався 5 квітня, фото: телеканал «Прямий»

На Херсонщині військовослужбовець застрелив товариша по службі — ДБР (ФОТО)

6 кві 2020, 15:50
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У Херсонській області внаслідок необережного поводження зі зброєю загинув військовослужбовець, який перебував на посту охорони одного з мостів.

Інцидент стався ввечері 5 квітня. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За попередніми даними, військовослужбовця з його ж зброї поранив колега, який взяв автомат загиблого. Отримане поранення стало смертельним, військовий помер.

За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу (порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть військовослужбовця).

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Місце інциденту, фото: ДБР

Місце інциденту, фото: ДБР

Місце інциденту, фото: ДБР

Місце інциденту, фото: ДБР

Нагадаємо, в одній з військових частин Київської області навесні 2017 року військовослужбовець через необережне поводження зі зброєю застрелив товариша по службі.

Джерело: Ракурс


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