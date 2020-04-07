Карантин в Украине: реакция соцсетей на новые штрафы и превентивные меры полиции /Фото: GONI Мемаси

https://racurs.ua/n136365-progulka-v-parke-po-cene-tura-v-egipet-reakciya-socsetey-na-karantinnye-shtrafy-i-zabotu.html

Ракурс

Карантин в Украине с 6 апреля был усилен. Теперь гражданам советуют не только работать удаленно, но и не выходить из дома без крайней необходимости и в обязательном порядке носить маску. В парке разрешают гулять только с собакой. Пребывание в скверах и местах отдыха грозит нарушителям штрафом. Такой радикальный карантин нравится далеко не всем.

«Ракурс» собрал реакцию украинцев на ограничительные меры властей, самоизоляцию и действия полиции в отношении нарушителей. Например, одним из главных событий карантина 6 апреля в Украине стало задержание группой полицейских пловца в киевском гидропарке. Житель столицы Валентин Бурьянов стал героем всех новостей. По его мнению, усиление карантинных мероприятий нарушают конституционные права.

Напомним, по мнению ряда юристов, принятое Кабмином постановление противоречит ст. 33 (свободное пребывание в пространстве) и ст. 29 (право на свободу) Конституции Украины.