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Ракурс
Карантин в Украине: реакция соцсетей на новые штрафы и превентивные меры полиции /Фото: GONI Мемаси

Прогулка в парке по цене тура в Египет: реакция соцсетей на карантинные штрафы и «заботу» полиции (ФОТО)

7 апр 2020, 14:05
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Карантин в Украине с 6 апреля был усилен. Теперь гражданам советуют не только работать удаленно, но и не выходить из дома без крайней необходимости и в обязательном порядке носить маску. В парке разрешают гулять только с собакой. Пребывание в скверах и местах отдыха грозит нарушителям штрафом. Такой радикальный карантин нравится далеко не всем.

«Ракурс» собрал реакцию украинцев на ограничительные меры властей, самоизоляцию и действия полиции в отношении нарушителей. Например, одним из главных событий карантина 6 апреля в Украине стало задержание группой полицейских пловца в киевском гидропарке. Житель столицы Валентин Бурьянов стал героем всех новостей. По его мнению, усиление карантинных мероприятий нарушают конституционные права.

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Напомним, по мнению ряда юристов, принятое Кабмином постановление противоречит ст. 33 (свободное пребывание в пространстве) и ст. 29 (право на свободу) Конституции Украины.

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Источник: Ракурс


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