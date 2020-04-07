Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: GONI Мемаси

https://racurs.ua/ua/n136365-progulyanka-parkom-po-cini-turu-v-iegypet-reakciya-socmerej-na-karantynni-shtrafy.html

Ракурс

Карантин в Україні від 6 квітня було посилено. Тепер громадянам радять не лише працювати віддалено, а й не виходити з дому без крайньої потреби та перебувати виключно у масці. У парку дозволяють гуляти тільки з собакою. В інших випадках перебування у скверах і місцях відпочинку загрожує порушникам штрафом. Такий радикальний карантин до вподоби далеко не всім.

«Ракурс» зібрав реакцію українців на обмежувальні заходи влади, самоізоляцію та дії поліції щодо порушників. Наприклад, однією з головних подій карантину 6 квітня в Україні було затримання групою поліцейських плавця у київському гідропарку. Мешканець столиці Валентин Бур’янов став героєм усіх новин. На його думку, посилення карантинних заходів порушують конституційні права.

Нагадаємо, на думку низки юристів, ухвалена Кабміном постанова суперечить ст. 33 (вільне перебування у просторі) та ст. 29 (право на свободу) Конституції України.