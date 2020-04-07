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Ракурс
Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: GONI Мемаси

Прогулянка парком по ціні туру в Єгипет: реакція соцмереж на карантинні штрафи та «піклування» поліції (ФОТО)

7 кві 2020, 14:05
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Карантин в Україні від 6 квітня було посилено. Тепер громадянам радять не лише працювати віддалено, а й не виходити з дому без крайньої потреби та перебувати виключно у масці. У парку дозволяють гуляти тільки з собакою. В інших випадках перебування у скверах і місцях відпочинку загрожує порушникам штрафом. Такий радикальний карантин до вподоби далеко не всім.

«Ракурс» зібрав реакцію українців на обмежувальні заходи влади, самоізоляцію та дії поліції щодо порушників. Наприклад, однією з головних подій карантину 6 квітня в Україні було затримання групою поліцейських плавця у київському гідропарку. Мешканець столиці Валентин Бур’янов став героєм усіх новин. На його думку, посилення карантинних заходів порушують конституційні права.

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Нагадаємо, на думку низки юристів, ухвалена Кабміном постанова суперечить ст. 33 (вільне перебування у просторі) та ст. 29 (право на свободу) Конституції України.

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції / Фото: Фейсбук

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Карантин в Україні: реакція соцмереж на нові обмеження, штрафи та опіку поліції

Джерело: Ракурс


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