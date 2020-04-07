Віталій Кличко, фото: Данил Чикин

https://racurs.ua/ua/n136364-vykluchen-dlya-bodibilderiv-morjiv-ta-reshty-super-aktyvnyh-nemaie-klychko-pro-karantyn.html

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Карантин, запроваджений в Україні, стосується усіх і не містить виключень для спортсменів щодо занять на спортивних майданчиках.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час сьогоднішнього відеозвернення.

Він наголосив, що нехтування правилами карантину спортсменами, які бояться втратити форму, може призвести до втрати ними здоров’я чи життя.

Якщо спортсмени думають, що вони захищені від вірусу, — це не так, — наголосив мер Києва.

Кличко зауважив, що в цей час навіть професійні спортсмени припинили свої тренування й були перенесені спортивні змагання, такі як Олімпійські ігри. Він зазначив, що йому також не вистачає занять активним спортом, у період карантину йому доводиться займатися спортом вдома.

Виключень для бодібілдерів, моржів та інших супер-активних немає! — наголосив Кличко.

Мер закликав киян дотримуватися правил карантину, щоб «швидше пройти цей період і повернутися до звичного життя».

Нагадаємо, вчора у столичному Гідропарку відбулися сутички між поліцією та групою чоловіків спортивної статури, які намагалися потрапити на спортмайданчик.