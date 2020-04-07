Виталий Кличко, фото: Данил Чикин

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Карантин, введенный в Украине, касается всех и не содержит исключений для спортсменов относительно проведения занятий на спортивных площадках.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время сегодняшнего видеообращения.

Он отметил, что пренебрежение правилами карантина спортсменами, которые боятся потерять форму, может привести к потере ими здоровья или жизни.

Если спортсмены думают, что они защищены от вируса, — это не так, — подчеркнул мэр Киева.

Кличко отметил, что в настоящее время даже профессиональные спортсмены прекратили свои тренировки и были перенесены спортивные соревнования, такие как Олимпийские игры. Он отметил, что ему также не хватает занятий активным спортом, в период карантина ему приходится заниматься спортом дома.

Исключений для бодибилдеров, моржей и других супер-активных нет! — подчеркнул Кличко.

Мэр призвал киевлян соблюдать правила карантина, чтобы «скорее пройти этот период и вернуться к привычной жизни».

Напомним, вчера в столичном Гидропарке произошли столкновения между полицией и группой мужчин спортивного телосложения, которые пытались попасть на спортплощадку.