Виктор Трепак, фото: «Википедия»

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Ракурс

Виктор Трепак, бывший заместитель генпрокурора, отреагировал на недавнее заявление генпрокурора Ирины Венедиктов, которая считает, что ее пытались подставить, предлагая «легализовать» незаконное открытие дела против лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука.

Трепак отмечает, что в этой ситуации, наоборот, пытался привести дело в соответствии с законом. Об этом экс-заместитель заявил в своем блоге на сайте «Украинской правды».

Могу утвердительно сказать, что Ирина Венедиктова в очередной раз лукавит и манипулирует, — утверждает Трепак.

По его словам, в отношении «дела Вакарчука» не был соблюден предусмотренный законом порядок внесения в Единый государственный реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Он отметил, что это дело была зарегистрирована в середине марта следователями Государственной фискальной службы (ДФС) по заявлению бывшего заместителя руководителя администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса (легализация доходов, полученных преступным путем).

Однако законодательство предусматривает, что принимать решение о внесении таких сведений в ЕРДР в отношении народного депутата может только генпрокурор.

По его словам, он дважды поднимал этот вопрос перед Венедиктовой, также суть проблемы генпрокурору пытались объяснить некоторые другие сотрудники прокуратуры.

Венедиктова выразила другое видение — она ​​предложила, чтобы кто-то из прокуроров Офиса генпрокурора зарегистрировал производство по ст. 366−1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), чтобы дальше направить его в НАБУ, — отметил Трепак.

Однако, подчеркивает Трепак, это предложение не согласовывалась с законодательством, поэтому он «принял соответствующие меры», — обратился к исполняющему обязанности председателя ДФС Украины Сергея Солодченко с требованием провести проверку по факту нарушения требований УПК при внесении этих сведений в ЕРДР и безотлагательно направить упомянутые материалы в Офис генерального прокурора для принятия генпрокурором решения в соответствии с УПК.

Согласно УПК, генпрокурор при наличии законных оснований обязан внести соответствующие сведения в ЕРДР, а при отсутствии таких оснований — отказать в их внесении, — отметил Трепак.

То есть, все, что в данном случае я делал как заместитель генпрокурора, состояло в том, чтобы в данном вопросе все было сделано по закону, — утверждает экс-заместитель генпрокурора.

Заместителем генпрокурора Трепак стал осенью 2019 года. Заявление об увольнении он написал в конце марта этого года.

Напомним, Трепак недавно назвал Венедиктову «ошибкой» президента Украины Владимира Зеленского.