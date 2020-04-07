Віктор Трепак, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n136368-ne-potribno-za-kogos-hovatysya-trepak-vidreaguvav-na-zvynuvachennya-z-boku-venediktovoyi.html

Ракурс

Віктор Трепак, колишній заступник генпрокурора, відреагував на нещодавню заяву генпрокурора Ірини Венедіктової, котра вважає, що її намагалися підставити, пропонуючи «легалізувати» незаконне відкриття справи проти лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука.

Трепак наголошує, що в цій ситуації, навпаки, намагався привести справу у відповідність до закону. Про це екс-заступник заявив у своєму блозі на сайті «Української правди».

Можу ствердно сказати, що Ірина Венедіктова вчергове лукавить і маніпулює, — стверджує Трепак.

За його словами, стосовно «справи Вакарчука» було недотримано передбачений законом порядок внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Він зазначив, що ця справа була зареєстрована у середині березня слідчими Державної фіскальної служби (ДФС) за заявою колишнього заступника керівника адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Однак законодавство передбачає, що ухвалювати рішення про внесення таких відомостей до ЄРДР стосовно народного депутата може лише генпрокурор.

За його словами, він двічі піднімав це питання перед Венедіктовою, також суть проблеми генпрокурору намагалися пояснити деякі інші співробітники прокуратури.

Венедіктова висловила інше бачення — вона запропонувала, щоб хтось з прокурорів Офісу генпрокурора зареєстрував провадження за ст. 366−1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації), щоб далі направити його до НАБУ, — зазначив Трепак.

Однак, наголошує Трепак, ця пропозиція не узгоджувалась із законодавством, тому він «вжив відповідних заходів» — звернувся до виконувача обов’язків голови ДФС України Сергія Солодченка з вимогою провести перевірку за фактом порушення вимог КПК при внесенні цих відомостей до ЄРДР та невідкладно направити згадані матеріали до Офісу генерального прокурора для ухвалення генпрокурором рішення відповідно до КПК.

Згідно з КПК, генпрокурор за наявності законних підстав зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР, а за відсутності таких підстав — відмовити у їх внесенні, — зазначив Трепак.

Тобто все, що у даному випадку я робив як заступник генпрокурора, полягало у тому, щоб у даному питанні все було зроблено за законом, — стверджує екс-заступник генпрокурора.

Заступником генпрокурора Трепак став восени 2019 року. Заяву про звільнення він написав наприкінці березня цього року.

Нагадаємо, Трепак нещодавно назвав Венедіктову «помилкою» президента України Володимира Зеленського.