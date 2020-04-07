Стартовый капитал совершеннолетним пообещали в «Слуге народа». Фото: molodnews.info

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Фракция «Слуга народа» разработала законопроект, который предлагает выплачивать стартовый капитал после достижения совершеннолетия.

Документ уже поддержал парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Об этом сообщается на странице «Слуги народа» в Telegram.

Отмечается, что средства будут выплачивать тем, кому исполнится 18 лет и кто все это время жил в Украине. Закон касается детей, которые будут рождаться с 2021 года. В партии объяснили, что деньги будут начислять на экономический паспорт каждого украинца. Ежегодно во вновь созданный Фонд будущего будет поступать 1% от реализации полезных ископаемых.

По словам народного депутата Дмитрия Костюка, который является инициатором законопроекта, о таком инструменте накопления средств для детей говорил Владимир Зеленский еще во время президентской кампании.

Тогда обсуждали возможность начисления денег на будущее украинцев. Они смогут воспользоваться деньгами по своему усмотрению. Такая инициатива позволит повысить экономический уровень жизни граждан Украины и прекратит отток украинцев за границу, — заявил Костюк.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что проект закона о введении экономического паспорта украинца разрабатывают представители партии «Слуга народа» в Верховной Раде.