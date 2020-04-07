Стартовий капітал повнолітнім пообіцяли в «Слузі народу». Фото: molodnews.info

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Фракція «Слуга народу» розробила законопроект, який пропонує виплачувати стартовий капітал після досягнення повноліття.

Документ вже підтримав парламентський комітет із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Про це повідомляється на сторінці «Слуги народу» в Telegram.

Зазначається, що кошти виплачуватимуть тим, кому виповниться 18 років і хто весь цей час жив в Україні. Закон стосується дітей, які народжуватимуться з 2021 року. У партії пояснили, що гроші нараховуватимуть на економічний паспорт кожного українця. Щороку до новоствореного Фонду майбутнього надходитиме 1% від реалізації корисних копалин.

За словами народного депутата Дмитра Костюка, який є ініціатором законопроекту, про такий інструмент накопичення коштів для дітей говорив Володимир Зеленський ще під час президентської кампанії.

Тоді обговорювали можливість відрахування грошей на майбутнє українців. Вони зможуть скористатися грошима на власний розсуд. Така ініціатива дозволить підвищити економічний рівень життя громадян України та припинить відтік українців за кордон, — заявив Костюк.

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський заявляв, що проект закону про введення економічного паспорта українця розробляють представники партії «Слуга народу» у Верховній Раді.