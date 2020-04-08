Местные выборы: глава ЦИК рассказал, перенесут ли дату голосования из-за коронавируса / Фото: "Чесно"

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Местные выборы 2020 года и вероятность переноса даты голосования прокомментировал глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко. По его словам, сейчас о переносе выборов речь не идет. В то же время, чиновник отметил, что на сегодня ЦИК работает в режиме неопределенности в связи с пандемией коронавируса, а также не принятыми изменениями в Избирательный кодекс и незавершенной админреформой.

Но сегодня страна не знает, какими будут правила игры на местных выборах. ЦИК работает в условиях неопределенности: не приняты изменения в Избирательный кодекс и недореформированны территориальные общины… Никто не знает, как будут развиваться события в дальнейшем, когда мы видим, что в мире выборы или отменяют или переносят (по крайней мере запланированные на эту весну), — заявил Диденко в интервью «Честно».

Вместе с тем, он добавил, что консультаций с Верховной Радой или Офисом президента о переносе местных выборов у него не было и о таком варианте развития событий сейчас речь не идет.

Это я просто моделирую ситуацию. Когда на кону стоит, с одной стороны, жизнь и здоровье людей, когда люди умирают тысячами, я в какой-то степени могу понять логику парламента и Кабмина, которые хотят перенаправить средства. Мы же — орган, обеспечивающий избирательные права, и в нашей сфере ответственности — именно организация выборов, — уточнил чиновник.

Глава ЦИК отметил, что в условиях эпидемии коронавируса в Украине ЦИК не может требовать проведения выборов, поэтому он лишь призывает нардепов ответственно относиться к вопросу урезания финансирования избирательного процесса.

Финансирование выборов — это обязанность государства. Потому что, знаете, можно отменить все выборы и сэкономить очень много, — резюмировал Диденко.

Напомним, недавно нардепы получили предложения Кабмина по сокращению расходов. Не исключено, что власти попытаются сократить и расходы на проведение местных выборов, которые должны состояться осенью этого года.