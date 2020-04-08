Місцеві вибори: глава ЦВК розповів, чи переноситимуть дату голосування через коронавірус / Фото: Чесно

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Про місцеві вибори 2020 року та ймовірність перенесення дати голосування розповів голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко. За його словами, наразі про перенесення виборів не йдеться. Водночас, чиновник зауважив, що станом на сьогодні ЦВК працює у режимі невизначеності у зв’язку з пандемією коронавірусу, а також не ухваленими змінами до Виборчого кодексу і не завершеною адмінреформою.

Але сьогодні країна не знає, якими будуть правила гри на місцевих виборах. ЦВК працює в умовах невизначеності: не ухвалені зміни до Виборчого кодексу і недореформовані територіальні общини… Ніхто не знає, як розвиватимуться події надалі, коли ми бачимо, що у світі вибори або скасовують, або переносять (принаймні заплановані на цю весну)…, — заявив Діденко в інтерв’ю для «Чесно».

Разом з тим, він додав, що консультацій з Верховною Радою або Офісом президента щодо перенесення місцевих виборів у нього не було і про такий варіант розвитку подій зараз не йдеться.

Це я просто моделюю ситуацію. Коли на кону стоїть, з одного боку, життя і здоров’я людей, коли люди помирають тисячами, я якоюсь мірою можу зрозуміти логіку парламенту та Кабміну, які хочуть переспрямувати кошти. Ми ж — орган, котрий забезпечує виборчі права, і в нашій сфері відповідальності — саме організація виборів, — уточнив чиновник.

Глава ЦВК зазначив, що в умовах епідемії коронавірусу в Україні ЦВК не може вимагати проведення виборів, тому вони лише закликають нардепів відповідально ставитися до питання урізання фінансування виборчого процесу.

Фінансування виборів — це обов’язок держави. Бо, знаєте, можна скасувати всі вибори й заощадити дуже багато, — резюмував Діденко.

Нагадаємо, нещодавно нардепи отримали пропозиції Кабміну щодо скорочення видатків. Зокрема, не виключено, що влада спробує скоротити й видатки на проведення місцевих виборів, які мали відбутися цьогоріч восени.