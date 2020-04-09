Зеленскому делали тест на коронавирус. Фото: Офис президента

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Владимиру Зеленскому, президенту Украины, делали тест на коронавирус.

Проверяли всех чиновников, кто пересекался с народным депутатом из группы «Доверие» Сергеем Шаховым, который был заражен инфекцией COVID-19. Тестирование делали и премьер-министру Денису Шмыгалю, главе Офиса президента Андрею Ермаку, его заместителям. Об этом сообщил заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко в интервью «Украинской правде».

Я объясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, которые контактировали с одним из первых случаев в Киеве, каким был депутат Шахов, — отметил Тимошенко.

По словам чиновника, руководству государства сделали ПЦР-тестирование. Сейчас на всех входах в Офис президента осуществляют температурный скрининг, а каждом кабинете стоят дезинфекторы для рук. Вход без маски в здание запрещен.

Тимошенко отметил, что Зеленский ежедневно проводит селекторные совещания в режиме видеоконференции. Сейчас заходить в кабинет президента разрешено Андрею Ермаку и нескольким его заместителям.

У нас был один случай подозрения на коронавирус, мы проводили диагностику девушке, кстати, из моего департамента. Но сделали ПЦР-тест и ничего не подтвердилось. Правда, сотрудница была госпитализирована в Александровскую больницу. Она позвонила на «скорую», ее госпитализировали, — добавил чиновник.

Напомним, Центр общественного здоровья Минздрава сообщил, что за последние сутки в лабораториях зафиксировали 224 новых случая заражения новым коронавирусом. По состоянию на сегодня, в Украине зарегистрировали 1 тыс. 892 больных. От болезни умерли 57 украинцев, выздоровели 45 человек.