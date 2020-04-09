Зеленському робили тест на коронавірус. Фото: Офіс президента

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Володимиру Зеленському, президенту України, робили тест на коронавірус.

Перевіряли всіх високопосадовців, хто пересікався з народним депутатом з групи «Довіра» Сергієм Шаховим, який був заражений інфекцією COVID-19. Тестування робили й прем'єр-міністру Денису Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку, його заступникам. Про це повідомив заступник керівника ОПУ Кирил Тимошенко в інтерв’ю «Українській правді».

Я поясню: треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним із найперших випадків у Києві, яким був депутат Шахов, — зазначив Тимошенко.

За словами посадовця, керівництву держави зробили ПЛР-тестування. Наразі на всіх входах до Офісу президента здійснюють температурний скринінг, а кожному кабінеті стоять дезінфектори для рук. Вхід без маски в будівлю заборонений.

Тимошенко зазначив, що Зеленський щодня проводить селекторні наради в режимі відеоконференції. Наразі заходити в кабінет президента дозволено Андрієві Єрмаку та кільком його заступникам.

У нас був один випадок підозри на коронавірус, ми проводили діагностику дівчині, до речі, з мого департаменту. Але зробили ПЛР-тест і нічого не підтвердилося. Щоправда, співробітниця була госпіталізована до Олександрівської лікарні. Вона подзвонила на «швидку», її госпіталізували, — додав посадовець.

Нагадаємо, Центр громадського здоров’я МОЗ повідомив, що за останню добу в лабораторіях зафіксували 224 нові випадки зараження новим коронавірусом. Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 1 тис. 892 хворих. Від хвороби померли 57 українців, одужало 45 осіб.