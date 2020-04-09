Новости Мариуполя: нашли мертвым пропавшего в прошлом году ветерана АТО, скриншот видео

https://racurs.ua/n136464-v-mariupole-nashli-mertvym-propavshego-v-proshlom-godu-veterana-ato-foto.html

Ракурс

Ветерана АТО Алексея Симоника нашли мертвым. Эксперты подтвердить факт его гибели с помощью экспертизы ДНК.

С вероятностью в 99,9% — это Алексей. Киевский университет не будет фальсифицировать, — передает 0629.com.ua слова отца погибшего Игоря Симоника.

Следствие настаивает на версии самоубийства, но отец в это не верит.

Симоник исчез в Маруиполе 16 ноября. Через месяц, 15 января, в реке в Кальмиусском районе обнаружили тело со следами насильственной смерти и только сейчас пришли результаты экспертизы.

Специалисты установили, что труп принадлежит бывшему добровольцу Симонику (псевдо Бандера). Он ушел на фронт в 18 лет и воевал с 2014 года в составе добровольческих батальонов «Донбасс», «Днепр-1», «Шахтерск». По возвращении в Мариуполь его обвинили в хранении оружия и сопротивлении при задержании.

Когда Бандера находился в СИЗО, активисты приходили на суды и к зданию изолятора. Парня выпустили на свободу под залог в размере 96 тыс. грн.

После службы он занимался волонтерской деятельностью, на Алексея несколько раз нападали, в частности в августе 2016 года. С тех пор семья Симоника организовала антикоррупционную блокаду под стенами областной прокуратуры. 8 декабря 2018 года погибший попал в ДТП возле Драматического театра в Мариуполе.