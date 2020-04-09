Новини Маріуполя: знайшли мертвим зниклого торік ветерана АТО, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n136464-u-mariupoli-znayshly-mertvym-znyklogo-torik-veterana-ato.html

Ракурс

Ветерана АТО Олексія Сімоника знайшли мертвим. Експерти підтвердити факт його загибелі за допомогою експертизи ДНК.

З імовірністю на 99,9% - це Олексій. Київський університет не буде фальсифікувати, — передає 0629.com.ua слова батька загиблого Ігоря Сімоника.

Він розповідає, що слідство наполягає на версії самогубства, але батько у це не вірить.

Сімоник зник у Маріуполі 16 листопада. Через місяць, 15 січня, в річці у Кальміуському районі виявили тіло зі слідами насильницької смерті та лише зараз прийшли результати експертизи.

Спеціалісти встановили, що труп належить колишньому добровольцю Сімонику (псевдо Бандера). Він пішов на фронт у 18 років і воював з 2014 року в складі добровольчих батальйонів «Донбас», «Дніпро-1», «Шахтарськ». Після повернення до Маріуполя його звинуватили в зберіганні зброї і опорі при затриманні.

Коли Бандера перебував в СІЗО, активісти приходили на суди і до будівлі ізолятора. Хлопця випустили на свободу під заставу в розмірі 96 тис. грн.

Після служби він займався волонтерською діяльністю, на Олексія декілька разів нападали, зокрема у серпні 2016 року. Відтоді родина Сімоника організувала антикорупційну блокаду під стінами обласної прокуратури.

8 грудня 2018 року загиблий потрапив у ДТП біля Драматичного театру в Маріуполі.